شكرا لقرائتكم خبر ارتفاع الصادرات غير البترولية 36.6% في أبريل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ارتفعت الصادرات السلعية السعودية بنسبة 98% في أبريل 2022، لتصل إلى نحو 137.1 مليار ريال، مقارنة بـ69.3 مليار ريال في أبريل 2021.

وأرجعت الهيئة العامة للإحصاء في تقرير صدر أمس ذلك إلى ارتفاع الصادرات البترولية بنسبة 123% وبمقدار 60.5 مليار ريال في أبريل 2022 لتصل إلى نحو 109.75 مليارات ريال، مقابل 49.21 مليار ريال في أبريل 2021، مشيرة إلى أن نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي ارتفعت من 71.1% في أبريل 2021 إلى 80% في أبريل 2022.

ووفق التقرير، ارتفعت الصادرات غير البترولية (تشمل إعادة التصدير) بنسبة 36.6% في أبريل 2022، لتصل إلى 27.4 مليار ريال، مقابل 20 مليار ريال في أبريل 2021.

وارتفعت الواردات بنسبة 11.2% إلى 55.3 مليار ريال في أبريل 2022، مقابل 49.7 مليار ريال في أبريل 2021. وارتفعت نسبة الصادرات غير البترولية إلى الواردات إلى 49.5% في أبريل 2022 مقابل 40.3% في أبريل 2021، كنتيجة للارتفاع الكبير للصادرات غير البترولية 36.6%، عن الارتفاع في الواردات 11.2% خلال هذه الفترة. وبلغ الفائض التجاري نحو 81.85 مليار ريال في أبريل 2022، مقابل نحو 19.55 مليار ريال في أبريل 2021، بزيادة 319%.

وتعد منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها من أهم سلع الصادرات غير البترولية وشكلت 36.6% من إجمالي الصادرات غير البترولية، وارتفعت بنسبة 67.5% بمقدار 4 مليارات ريال، ثم اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما 27.8% من إجمالي الصادرات غير البترولية فقد ارتفعت بنسبة 15.9% عن أبريل 2021.

وعلى أساس شهري، انخفضت قيمة الصادرات السلعية بنسبة 3.4% مقارنة بنحو 141.93 مليار ريال في مارس 2022، فيما تراجعت الصادرات البترولية بنسبة 2.9% في أبريل 2022، مقارنة بنحو 113.04 مليار ريال في مارس 2022، وانخفضت الصادرات البترولية بنسبة 5.3% مقارنة بنحو 24.73 مليار ريال في مارس الماضي.

وتصدر ميناء جدة الإسلامي المنافذ الخمسة الرئيسة التي عبرت من خلالها البضائع إلى المملكة في أبريل بقيمة قدرها 14.4 مليار ريال أي ما يعادل 26.1% من إجمالي الواردات.

وجاء ترتيب المنافذ الأربعة الرئيسة الأخرى: ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بنسبة 18.2%، ومطار الملك خالد الدولي بالرياض بنسبة 13.2%، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بنسبة 6.3%، ومنفذ البطحاء بنسبة 6.2%. وشكلت هذه المنافذ الخمسة نسبة 70% من إجمالي الواردات السلعية للمملكة.

واردات المملكة عبر 5 منافذ في أبريل:

