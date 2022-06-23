شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم منخفضًا 9.21 نقاط ليقفل عند مستوى 11310.67 نقاط , وبتداولات بلغت قيمتها 5.2 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 143 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 331 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 121 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 85 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الأسماك، وتهامة، والمتحدة للتأمين، وجبسكو، ودراية ريت الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات رعاية، والدوائية، وإم آي سي، والتعاونية، وميدغلف للتأمين الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 6.34% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، والراجحي، وأرامكو السعودية، وبحر العرب هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، وبحر العرب، وإس تي سي، وسابك للمغذيات الزراعية، وسابك هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 78.67 نقطة ليقفل عند مستوى 20728.59 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 34 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 524 ألف سهم تقاسمتها 2831 صفقة.