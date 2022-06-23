شكرا لقرائتكم خبر عن تحالف بقيادة سعودية يوقع اتفاقية مشروع طاقة رياح في مصر باستثمار 1.5 مليار دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقّعت أمس أكوا باور، المطور والمستثمر والمشغل السعودي الرائد في قطاع توليد الطاقة والمياه المحلاة ومحطات الهيدروجين الخضراء عالمياً، اتفاقيات مشروع تطوير وبناء مشروع لطاقة الرياح بسعة إنتاحية تصل إلى 1.1 جيجا واط في مصر، وباستثمار يصل إلى 1.5 مليار دولار أمريكي.

وجرت مراسم توقيع الاتفاقية في العاصمة القاهرة بمقر هيئة الاستثمار والمناطق الحرة.

وبموجب الاتفاقية، سيعمل التحالف بقيادة أكوا باور، خلال مرحلة تطوير المشروع على استكمال دراسات الموقع، وتأمين تمويل المشروع الذي سيقع بمنطقتي خليج السويس وجبل الزيت، وسيكون المشروع الأكبر من نوعه لإنتاج الطاقة من الرياح في منطقة الشرق الأوسط، ومن أكبر مشروعات طاقة الرياح البرية في العالم.

وسيتم تصميم المشروع لاستخدام أحدث تقنيات توربينات الرياح التي يصل ارتفاع الريشات الخاصة بها لنحو 220 مترًا، لتكون الأعلى ارتفاعًا في منطقة خليج السويس، ما يساعد على استخدام الأراضي المخصصة للمشروع على أعلى مستوى من الكفاءة.

وعند اكتماله، سيخفض المشروع 2.4 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًّا، وسيوفر الكهرباء لنحو مليون و80 ألف وحدة سكنية.

ومن المتوقع تحقيق الإغلاق المالي للمشروع بحلول الربع الثالث من عام 2024. وسوف يبدأ تشغيل المحطة تجاريًّا بنهاية عام 2026.