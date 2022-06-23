شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 110.55دولار لبرنت و104.72دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم الخميس 110.55دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى، كما سجلت العقود الآجلةلخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 104.72دولار للبرميل.

وكشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن الحكومة الهندية طلبت من شركات النفط الحكومية، جمع كميات ضخمة من الخام الرخيص من روسيا، بحسب مسؤولين تنفيذيين في الصناعة، الأمر الذي يعزز العلاقات التجارية بين البلدين بينما يشدد الغرب العقوبات على موسكو.

سعت أوروبا والدول الغربية لإعاقة قدرة روسيا على استغلال صادراتها الضخمة من النفط والغاز لتمويل عملياتها في أوكرانيا، غير أن ظهور الهند كمشتري رئيسي للنفط الروسي لديه القدرة على التخلص من تلك العقوبات، في حين كثفت دول أخرى مشترياتها من النفط الروسي، على الرغم من أن صادرات البلاد لا تزال دون مستويات ما قبل العمليات في أوكرانيا.

ونسبت الصحيفة إلى مسؤولين تنفيذيين في قطاع النفط الهندي قولهم، إنهم تلقوا تشجيعا قويا في الأسابيع الأخيرة من جانب المسؤولين الحكوميين لإيجاد سبل لمواصلة عمليات الشراء والاستفادة من الخصم على أسعار النفط الروسي.

وتتفاوض شركة النفط الهندية المملكة للدولة بشأن المزيد من عقود التوريد مع شركة النفط الروسية العملاقة (روس نفط) وفقا لأحد المسؤولين التنفيذيين.

وقال مسئول حكومي هندي: "نحن لا نتدخل أو نوجه الشركات في صفقاتها التجارية. إن مهمتنا تتمثل في صياغة السياسات وليس إخبار الشركات بما يجب شراؤه وما لا يجب شراؤه".

وزادت الهند من وارداتها من النفط الروسي بأكثر من 25 ضعفا منذ بداية العمليات الروسية، إذ اشترت ما معدله مليون برميل يوميا في يونيو وذلك في مقابل 30 ألفا في فبراير الماضي بما يعادل أكثر من ربع واردات أوروبا من النفط خام والمنتجات الخام الروسية.

وأطلقت السلطات السويدية خطة طوارئ لتزويد المستهلكين بالغاز، تحسبا لاضطراب إمدادات الغاز الروسى، بسبب العقوبات الغربية على روسيا، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت وكالة الطاقة السويدية إن انتقال السويد إلى إمدادات الغاز في حالات الطوارئ، يوفر الوقود خطوة بخطوة لجميع مناطق البلاد وستغطي هذه الإجراءات في المرحلة الأولى المناطق الجنوبية والغربية للمملكة.