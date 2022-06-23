شكرا لقرائتكم خبر عن 693 مليون دولار صادرات الذهب والأحجار الكريمة خلال أول 4 أشهر من 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المجلس التصديري لمواد البناء، ارتفاع قيمة صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة بنسبة 99% خلال أول 4 أشهر من 2022 لتصل إلى 693 مليون دولار في مقابل 348 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021.

وتشهد أسعار الذهب اليوم الخميس 23 يونيو 2022 في مصر استقرار ملحوظ عند نفس مستويات أمس ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1006 جنيهات للجرام، ليظل الذهب محافظ على ثباته لليوم الخامس على التوالي مع استقرار سعر اونصة الذهب عالميا.

وقد تشهد أسعار الذهب تحرك نحو الصعود أو الهبوط خلال الساعات القادمة من التداول، وذلك بفعل عوامل العرض والطلب وحجم المعروض من الذهب وكذلك العامل الأهم وهو سعر الدولار إضافة إلي سعر اونصة الذهب عالميا.

اسعار الذهب في مصر سجلت مستويات قياسية على مدار الشهور الماضية منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية وحدوث تحرك في سعر أونصة الذهب عالمياً، ليسجل الذهب مستويات هي الاعلي في مصر على مدار تاريخ تداولات المعدن الأصفر، لتسجل أسعار الذهب في مصر أعلى سعر خلال تداولات الأسبوع الأول من مايو 2022.

اسعار الذهب في مصر خسرت قرابة 250 جنيها خلال 3 أسابيع فقط بعد يوم 12 مايو 2022، مع هدوء وتيرة المضاربة على الذهب في مصر واستقرار سعر الدولار بعد الارتفاع فوق 1000 جنيه للجرام.