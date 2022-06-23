شكرا لقرائتكم خبر عن مياه أسوان: حصول محطة المعالجة الثلاثية بحاجر إدفو على شهادة التنمية المستدامة TSM والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اللواء يحيى ابو زيد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، عن حصول محطه المعالجه الثلاثيه بحاجر ادفو باسوان على شهادة الإدارة الفنيه المستدامة TSM لأول مرة وبدون ملاحظات، والتى يتم منحها بعد مراجعة شاملة ودقيقة لكافة المعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل للمحطات واتباع تعليمات التشغيل القياسية لجميع مراحل التشغيل وتوافر مؤشرات الأداء شهريا، وكذلك معايير المراقبة وضبط الجودة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف، أن حصول محطة المعالجه الثلاثيه بحاجر إدفو على شهادة TSM جاء عقب تفقد المفتشين المعتمدين وممثلي الشركة القابضة لمياه الشرب وتأكدهم من استيفاء كافة المتطلبات الخاصة بالإدارة الفنية المستدامةTSM .

وأكد أبو زيد، أن الشركة لديها خطة لتطوير منظومة إدارة وتشغيل محطات المياه والصرف الصحى وحصولها على شهادات الاعتماد والجودة في إدارة وتشغيل محطات مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك في إطار توجيهات الشركة القابضة لتقديم خدمات متميزة بأعلى مواصفات تتماشى مع المعايير العالمية.