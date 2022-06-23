شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد.. جهاز أكتوبر الجديدة يواصل تسليم الحاجزين قطع الأراضى المميزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، الأحد المقبل، تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالحي الثاني بمنطقة شمال الواحة، والتي تم حجزها بالقرعة العلنية، وذلك طبقاً للمواعيد المقررة من الجهاز.

وقال المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة الثالثة القطع من 81 : 120، يوم الأحد 26/6/2022، والقطع من 121 : 160، يوم الإثنين 27/6/2022، والقطع من 161 : 200، يوم الثلاثاء 28/6/2022، والقطع من 201 : 230، يوم الأربعاء 29/6/2022.

وأضاف أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة السابعة من 1 : 40، يوم الأحد 3/7/2022، والقطع من 41 : 80، يوم الإثنين 4/7/2022، والقطع من 81 : 116، يوم الثلاثاء 5/7/2022، والقطع بالمجاورة الثامنة من 1 : 45، يوم الأربعاء 6/7/2022، والقطع من 46 : 90، يوم الخميس 7/7/2022، والقطع من 91 : 135، يوم الأحد 17/7/2022، والقطع من 136 : 177، يوم الإثنين 18/7/2022، والقطع بالمجاورة التاسعة من 1 : 40، يوم الثلاثاء 19/7/2022، والقطع من 41 : 80، يوم الأربعاء 20/7/2022، والقطع من 81 : 116، يوم الأحد 24/7/2022، والقطع بالمجاورة العاشرة من 1 : 40، يوم الإثنين 25/7/2022، والقطع من 41 : 80، يوم الثلاثاء 26/7/2022، والقطع من 81 : 138، يوم الأربعاء 27/7/2022، وتخصيص الأيام من الأحد 31/7/2022 : الخميس 4/8/2022، للذين تخلفوا عن الاستلام.