شكرا لقرائتكم خبر عن «الطاقة» ترصد نقص في المنتجات البترولية على الطرق المؤدية للمشاعر المقدسة / عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت وزارة الطاقة عدم توفر المنتجات البترولية ( بنزين 95 – بنزين 91 – ديزل ) في عدد من محطات الوقود على الطرق المؤدية للمشاعر المقدسة.

وقالت في تعميم لاتحاد الغرف السعودية، ان الفرق الرقابية رصدت حالات عدم توفر المنتجات البترولية البترولية (بنزين 95، بنزين 91، ديزل) في عدد من المحطات وتدني مستوى المنسوب في الخزانات، مشيرة الى انها حريصة على التحقق من جاهزية محطات الوقود على الطرق المؤدية للمشاعر المقدمة، مؤكدة على أهمية ضمان امن الامداد للمنتجات البترولية خلال موسم حج 1443 هـ.

بدوره طالب اتحاد الغرف السعودية جميع محطات الوقود بضرورة توفير جميع المنتجات البترولية بشكل مستمر مع الحرص على المحافظة على مستوى آمن لمنسوب الوقود في الخزانات، لضمان عدم تأثر العملاء خلال موسم الحج، وفي حال وجود أي تحديات ومنها توفير الكميات من أرامكو السعودية.