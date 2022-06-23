شكرا لقرائتكم خبر عن «العامة للحبوب» تطرح مناقصة لاستيراد 480 ألف طن قمح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت المؤسسة العامة للحبوب اليوم عن طرح مناقصة لاستيراد كمية 480 ألف طن قمح للتوريد خلال الفترة نوفمبر 2022-يناير2023.

وأوضح معالي محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن الكمية المطروحة تأتي في إطار خطة المؤسسة للحفاظ على المخزونات الإستراتيجية من القمح، وتلبية جميع احتياجات شركات المطاحن خاصة مع استقرار سلاسل إمداد القمح لجميع موانئ المملكة، مبينًا أن الكمية موزعة على عدد 8 بواخر، بواقع 3 بواخر لميناء جدة الإسلامي، وباخرتين لميناء ينبع التجاري، و3 بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.