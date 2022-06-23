شكرا لقرائتكم خبر عن 2.5 مليار دولار صادرات قطاع مواد البناء في 4 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المجلس التصديري لمواد البناء أن صادرات القطاعات المندرجة تحت مظلة المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء للفترة من يناير الى ابريل 2022 بلغت قيمتها 2مليار و558مليون دولار مقارن بنفس الفترة لعام 2021 بقيمة قدرها 1مليار و883مليون دولار بزيادة بنسبة 36%.

وأعلن المجلس التصديري لمواد البناء، في وقت سابق أن اجمالى قيمة صادرات القطاعات المندرجة تحت مظلة المجلس الفترة من يناير الى مارس 2022 سجلت 1.94 مليار دولار مقابل 1.415 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي بزيادة قدرها 37%.

وتمكنت صادرات مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية في مصر خلال أول شهرين من عام 2022 من تسجيل ارتفاع بنسبة 29%، وبحسب بيانات المجلس التصديري، فإن قيمة صادرات القطاع ارتفعت خلال أول شهرين من عام 2022 إلى 1.19 مليار دولار مقابل 926 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.