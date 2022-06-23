شكرا لقرائتكم خبر عن التصديرى للصناعات الهندسية: لقاءات ثنائية مع وزراء الزراعة والكهرباء والنقل بأنجولا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن بعض الشركات المصرية المشاركة في البعثة التي ينظمها المجلس إلى انجولا التقى وزراء النقل والزراعة والكهرباء، حيث التقت طنطا موتورز بالمهندس "مانوال جواو" وزير الزراعة والثروة الحيوانية الانجولية و MCV التقت ريكاردو دي أبريو، وزير النقل، وشركة انرجيا التقت وزير الكهرباء لإقامة مشروعات مشتركة.

وأشار المجلس في بيان اليوم، إلى أن هذه اللقاءات ضمن فعاليات البعثة الموجدة الآن في العاصمة لواندا، وذلك لبحث فرص التعاون والاستثمار والتجارة، وكانت المقابلات مثمرة خاصة مع الحضور والتمثيل الرسمي من قبل الوزارات الرسمية في أنجولا

ومن جانبها قالت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية وممثل المجلس في البعثة، إن اللقاءات التي يجرى تنظيمها تعتبر فرصة جيدة للشركات لتنفيذ شراكات مع الجانب الانجولي، خاصة أن السوق هناك واعد جدا ويمكن أن يكون للشركات الهندسية تواجد قوي بالمنتجات الوطنية.

وأوضحت "حلمي"، أن الـ8 قطاعات الرئيسية في البعثة والتي من بينها الأجهزة المنزلية والكهربائية والصناعات الكهربائية والالكترونية والطلمبات والمراجل والمحركات ووسائل النقل والآلات والمعدات ومكونات السيارات والآلات الزراعية وأدوات المائدة والمطبخ، تمتلك فرصا قوية لتزويد السوق الانجولي باحتياجاته من المنتجات الهندسية المختلفة خاصة وأن الصناعات الهندسية الوطنية تمتلك قدرات هائلة.

وأعلنت مي حلمي عن قيام 14 شركة بزيارة عدد من مصانع الشركات الانجولية لبحث سبل التعاون والفرص التصديرية الممكنة في إطار مساعي كلا البلدين لتعزيز التبادل التجاري خلال الفترة القادمة.