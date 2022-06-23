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ألمانيا تسمح لشركات الطاقة برفع أسعار المحروقات لمواجهة نقص إمدادات الغاز

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت ألمانيا السماح لشركات الطاقة برفع أسعار المحروقات لمواجهة نقص إمدادات الغاز الروسى، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، محاصرة القوات الأوكرانية في طوق ضيق بين بلدتي زولوتا وغورسكى بجمهورية لوغانسك الشعبية.

وكتب على "تيليجرام": "حسب المعلومات الموثوقة، فإن العدو محاصر في حلقة ضيقة بين بلدتي زولوتا وغورسكوي، وبالتالي فإن كل السبل مغلقة أمامه".

وأعلن قديروف في وقت سابق عن تحرير قرية كاترينوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية. وقال: "حرر جنود قوات "أحمد" الخاصة بقيادة بطل روسيا زاميد شلايف وقوات التحالف، بلدة أخرى في جمهورية لوغانسك الشعبية، ونتيجة للهجوم الناجح لجنودنا تم القضاء على العديد من النازيين وأنصار جماعة بانديرا المتطرفة".

وأشار إلى أن "بعضهم تمكن من الاختباء، ولكن العسكريين الروس سيعثرون عليهم". وشدد على أن "قواتنا الخاصة تعمل على تحرير دونباس من الشر النازى والنصر أصبح قريبا".

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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