شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار تدفقات الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا عند مستويات منخفضة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقرت إمدادات الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا عند مستوى منخفض حيث يعمل خط الإمداد الرئيسي إلى المانيا نورد ستريم، اليوم الخميس بنسبة 40% من طاقته التشغيلية تقريبا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن التدفق عبر خط نورد ستريم أكبر خط أنابيب إلى أوروبا سيسجل خلال اليوم 3ر29 جيجاوات/ساعة وفقا لطلبيات الضخ، وهو نفس مستوى أمس مقابل 5ر29 جيجاوات/ساعة أول أمس أمس. وتقدر الطاقة التشغيلية للخط بأكثر 73 جيجاوات/ساعة أو ما يعادل 167 مليون متر مكعب يوميا.

وبلغت إمدادات الغاز من ألمانيا إلى بولندا عبر خط يامال-أوروبا 2ر1 جيجاوات/ساعة حتى السابعة من صباح اليوم بتغير طفيف عن تدفقات أمس، مقابل 9ر1 جيجاوات/ساعة أمس.

في الوقت نفسه من المتوقع استقرار كمية صادرات الغاز الروسي إلى أوكرانيا اليوم عند مستوى 9ر41 مليون متر مكعب يوميا وهو نفس مستوى أمس مقابل 4ر41 مليون متر مكعب أول أمس.