شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان توقف تمويل مشروعات الفحم في إطار تعهدات حماية المناخ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعتزم اليابان سحب تمويل مشروعات محطات كهرباء تعمل بالفحم في بنجلاديش وإندونيسيا في إطار الجهود الدولية الرامية إلى التخلص التدريجي من الوقود الأشد تلويثا للبيئة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان لوزارة الخارجية اليابانية القول إن اليابان وهي ثاني أكبر اقتصاد في آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم لن تقدم ضمانات حكومية لقروض بالعملة اليابانية لتمويل مشروع توسيع محطة كهرباء ماتاباري2 في بنجلاديش وإندرامايو في إندونيسيا وهما تعملان بالفحم.

وأشارت بلومبرج إلى أن التعهد الياباني يأتي قبل أيام من اجتماع لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى والتي كانت قد اتفقت في العام الماضي على وقف التمويل الدولي لمشروعات الفحم. وعارضت اليابان قي البداية هذه الخطوة ، لكنها واجهت انتقادات متزايدة مع تشديد القيود على مشروعات الفحم الدولية.

وبحسب تقديرات خدمة بلومبرج لتمويلات الطاقة الجديدة فإن اليابان ساهمت بأكثر من نصف إجمالي التمويلات الدولية لمشروعات الفحم في العالم عام 2019 والتي كانت قيمتها 6ر6 مليار دولار.