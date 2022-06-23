شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله الراجحي: مصرف الراجحي يتكفل بالتعليم الجامعي الخاص للأيتام في جميع مناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة بوكالة التأهيل والتوجيه الاجتماعي ومصرف الراجحي، اتفاق «برنامج مصرف الراجحي لرعاية الأيتام التعليمي»، الذي سيتم بموجبه تكفل المصرف بالرسوم الدراسية لمرحلة البكالوريوس في الجامعات الأهلية لجميع الأيتام من ذوي الظروف الخاصة في المملكة، الذين لم يتسن لهم القبول في الجامعات الحكومية.

ووقع الاتفاق في مقر الوزارة بالرياض كل من وكيل الوزارة للتأهيل والتوجيه الاجتماعي د. عبدالله الوهيبي، والرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي وليد المقبل، وبحضور نائب وزير وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ماجد الغانمي، وعدد من المسؤولين من الجانبين.

وثمَّن نائب الوزير الغانمي جهود مصرف الراجحي لتقديم مثل هذا المبادرات التي تسهم في تطوير وتدريب أبنائنا الأيتام من ذوي الظروف الخاصة، حيث تسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال إبرام مثل هذه المذكرات، إلى تعزيز سبل التعاون مع مختلف الجهات، وذلك في إطار الشراكة المجتمعية والمنافع المتبادلة وتضافر الجهود لتحقيق رؤية المملكة 2030.

وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة مصرف الراجحي، عبدالله الراجحي: إن المصرف سعى من خلال هذه الاتفاقية إلى تنفيذ مبادرة نوعية ذات أثر مستدام على المجتمع.

وأكد أن هذه المبادرة تعد أكبر مبادرة اجتماعية تعليمية في المملكة تخص هذه الفئة؛ إذ ستشمل جميع الأيتام من ذوي الظروف الخاصة في المملكة، وتعتبر ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية الكبرى في المصرف، والتي تستهدف البرامج المستدامة وتطبيق أعلى معايير الحوكمة، حيث يركز المصرف على القطاعين الصحي والتعليمي؛ كونهما من ركائز رؤية المملكة 2030، وكذلك لتماسهما المباشر مع مختلف شرائح المجتمع.

وأضاف الراجحي: إن هذه المبادرة تأتي دعما لمسيرة العمل الخيري الذي يحظى باهتمام بالغ وكبير من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله، حيث شهد القطاع الخيري إطلاق العديد من المبادرات الخيرية والمجتمعية التي لها بالغ الأثر الإيجابي.

وأوضح أن «برنامج مصرف الراجحي لرعاية الأيتام التعليمي» يتضمن تكفل المصرف عبر جهة متخصصة (طرف ثالث)، بإعادة تأهيل الطلبة ومساعدتهم في تحديد ميولهم الدراسية، ثم اختيار التخصصات المناسبة لهم والتي تتناسب مع إمكاناتهم.

وأشار رئيس مجلس الإدارة إلى أن المصرف سيتكفل بجميع الرسوم الدراسية طوال فترة دراستهم، وستكون مدة الاتفاقية سنة دراسية تجدد كل عام، حتى خمس سنوات قادمة، حيث تبلغ تكلفة السنة الأولى مبلغ 13.500.000 ريال، ويستفيد منها قرابة 150 طالبا وطالبة في مختلف مناطق المملكة، سيدرسون في أفضل الجامعات الأهلية.

كما عبر د. الوهيبي عن شكره وتقديره لمصرف الراجحي للمساهمة في تسديد الرسوم الدراسية الجامعية للأيتام المشمولين برعاية الوزارة، ومن خلال هذه المبادرة التي تتيح فرص التعليم والتدريب التي تدعم تمكين أبنائنا الأيتام وتدريبهم للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى صناعة جيل واعد من شباب وفتيات الوطن المسلحين بالعلم والمهارة والوعي بمتطلبات التنمية.

وحرص مصرف الراجحي أن يتم البرنامج عبر اتباع أحدث الطرق المنهجية في الإرشاد المهني في تنفيذ المشروع؛ لضمان تحقيق الفائدة القصوى لأبنائنا وبناتنا الطلاب، عبر مرورهم بأربع محطات رئيسية تضمن اختيار الطالب أو الطالبة التخصص المناسب لقدراته، ثم متابعته طوال فترة الدراسة لحين تخرجه.