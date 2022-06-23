«عن وجود أزمة غذائية بمصر».. بيان توضيحي من وزارة المالية بشأن تصريحات محمد معيط

الشارقة - اميمة ياسر -

أصدر المرصد الإعلامي لوزارة المالية بياناً بشأن التصريحات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي والمنسوبة لوزير المالية الدكتور محمد معيط.

وأكد المرصد في بيانه أن التصريحات المنسوبة للدكتور محمد معيط على هامش منتدى قطر الاقتصادي، حول الأزمة العالمية للغذاء، "غير دقيقة"، مشيراً إلى أنه أخرجها البعض عن سياقها، ومن ثم باتت بعيدة تمامًا عن المعنى الحقيقى المقصود.

وأضاف المرصد أن وزير المالية، دعا فى تصريحاته الإعلامية على هامش منتدى قطر الاقتصادى، مثلما يدعو كل العالم بضرورة تكاتف الجهود الدولية للتغلب على أزمة الغذاء العالمية، ولم يتطرق من قريب أو بعيد إلى وجود أزمة غذائية فى مصر.

وأوضح البيان أن الأمن الغذائي المصري في وضع مستقر، وأن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الغذائية يكفي ٦ أشهر، وأن السلع متوفرة بالأسواق، وكما تجاوزنا من قبل جائحة كورونا بتداعياتها الصعبة على كل دول العالم، دون أن تختفى سلعة واحدة من الأسواق، سنتجاوز أيضًا الآثار السلبية للأزمة العالمية الراهنة دون أن تختفى سلعة واحدة من الأسواق.

وأشار البيان إلى أن الدولة المصرية تمضي بقوة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي، وقد أشار وزير المالية، في تصريحاته على هامش منتدى قطر الاقتصادي، إلى المشروعات الضخمة للإنتاج الزراعى، حيث تبلغ الأراضي المستصلحة الجديدة أكثر من نصف مليون فدان من القمح، والعام المقبل سيكون هناك نصف مليون فدان آخر، جنبًا إلى جنب مع تنويع أسواق القمح بالتوجه إلى الهند، كما أن روسيا مازالت لديها استعداد إلى استكمال التعاون معنا.

ولفت إلى أن الدولة المصرية، من قبل هذه الأزمة العالمية، لم تشأ الاكتفاء بما كانت تنتجه من غذاء بل خططت لتعظيم مواردها من خلال مشروعات زراعية وحيوانية وسمكية تستطيع أن تقفز بها نحو سد أو تقليل الفجوة الغذائية، وقام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية أيضًا بتأسيس مشروعات زراعية حديثة تستهدف تحقيق الأمن الغذائي، على النحو الذي يُمكِّن الدولة المصرية من توفير الغذاء الآمن والصحي والمستدام لشعب مصر العظيم.

وأكد المرصد الإعلامي لوزارة المالية أن الدكتور محمد معيط شدد، في تصريحاته، على أن مصر تجاوزت أخطر الأوقات، باقتصاد أكثر تماسكًا ينعكس في معدل نمو مستهدف يتجاوز ٦٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بنهاية يونيه الحالي، وأننا قادرون على التعامل المرن مع الأزمة الاقتصادية العالمية، وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.