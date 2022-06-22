شكرا لقرائتكم خبر عن «أدير العقارية» تبيع 7 فرص استثمارية نادرة في مزاد أراضي «كنوز الخُبر» بقيمة تجاوزت 650 مليون خلال ساعة ونصف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نجحت "أدير العقارية" في بيع 7 فرص استثمارية نادرة في مزاد أراضي "كنوز الخُبر" الذي أقيم اليوم الأربعاء 22 يونيو 2022م، في فندق جراند حياة الخُبر، حيث تمكنت من بيع كافة الأراضي خلال ساعة ونصف فقط بقيمة مالية اجمالية بلغت 655,909,222 ريال، لتؤكد بذلك ريادتها لقطاع التسويق العقاري في المملكة.

من جانبه، عبَّر متعب بن حمد آل سعد الرئيس التنفيذي لشركة أدير العقارية؛ عن سعادته لبيع الأراضي التي تتمتع جميعها بمواصفات استثنائية سواءً من ناحية المواقع الاستراتيجية التي تتركز فيها، أو من ناحية مساحاتها المميزة التي تمنح المستثمرين والمطورين العقاريين المرونة الكافية لتطوير مشروعات سكنية وتجارية استثنائية تعزز النمو العمراني الذي تشهده المنطقة الشرقية.

وأكد آل سعد، أن نجاح المزاد بهذا الشكل الباهر؛ يعكس التحضيرات القوية التي تمت منذ بدء عمليات التسويق والترويج لأراضي "كنوز الخُبر" والتي تمت بأحدث طرق وأساليب التسويق المُبتكرة للوصول إلى النتائج المرجوة التي تُرضي عملائنا وتلبي تطلعاتهم.

ويتابع آل سعد بالقول: لقد أكد الحضور المميز في المزاد لنخبة العقاريين في الشرقية وتنافسهم المحموم للفوز بالقطع الفريدة، أهمية هذه الفُرص المطروحة، والانتعاش الذي يشهده القطاع العقاري في الشرقية منذ بداية العام حيث تم تنفيذ العديد من الصفقات العقارية بأرقام ضخمة أكدت حيوية هذا القطاع وقدرته العالية على تجاوز التحديات التي تفرضها الظروف الخارجية، كل ذلك كان بفضل الله أولاً ومن ثم الدعم الكبير الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين لهذا القطاع الهام عبر تطوير القوانين والتشريعات التي تحمي المستثمرين، وتساهم في جذب الاستثمارات الكُبرى من داخل وخارج المملكة، مما يعزز متانة الاقتصاد الوطني.

وفي ختام حديثه، بيَّن متعب آل سعد، حرص شركة أدير العقارية بشكل دائم على توفير منتجات عقارية نوعية ترقى لتطلعات عملائها وتتوافق مع متطلبات السوق العقاري، مما جعلها تحظى بثقة عملاءها من المستثمرين والمطورين ووضعها في مقدمة الشركات الوطنية في قطاع التسويق العقاري بالمملكة.