شكرا لقرائتكم خبر عن «الخريف» يلتقي بوزيرة الدولة للبيئة والأغذية والشؤون الريفية البريطانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف بحضور عدد من رؤساء قطاعات منظومة الصناعة والتعدين في لندن بوزيرة الدولة للبيئة والأغذية والشؤون الريفية فيكتوريا برنتيس، ووكيلة الوزارة للابتكار الزراعي والتكيف مع المناخ جو تشرتشل، وذلك ضمن أعمال زيارته للمملكة المتحدة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة المواضيع المشتركة بين البلدين، واستعراض الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي، وتعزيز استمرار التعاون في العلاقات بين البلدين، كما ناقش تعزيز مجالات التعاون وتبادل الخبرات والمعارف في مجال الصناعات الغذائية والتقنيات والتوجهات الجديدة، التي تساهم في المحافظة على البيئة وتقليل الأضرار عليها.

واستعرض وزير الصناعة فرص تعزيز وتمكين الاستثمارات النوعية في قطاعي الصناعة والتعدين عبر العديد من المبادرات والبرامج التي عملت المملكة عليها لدعم وتعزيز الاستثمار.