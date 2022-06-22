تفاهم لجذب الاستثمارات الدولية لقطاع التعليم والتدريب الالكتروني

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وتشجع المذكرة الشركات الخارجية للاستثمار في قطاع التعليم الالكتروني ونقل مكاتبها الإقليمية للمملكة، ودعم القوائم الإرشادية لمزودي الخدمات في القطاع التي اعتمدها المركز بمشاركة مجموعة من الجهات الدولية الرائدة، مما يسهم في إحداث نقلة نوعية في جودة الخدمات المقدمة، إضافة إلى بحث تحديات المستثمرين المحليين والأجانب في التعليم الالكتروني وتقنيات التعليم للعمل على تذليلها، علاوة على التعاون في اقتراح الفرص الاستثمارية ووصفها في القطاع مما يساعد المستثمرين الجدد في تحديد الفرص وتوجيه الاستثمار، كما تهدف المذكرة إلى توحيد رحلة الترخيص للمستثمر الأجنبي في قطاع التعليم الالكتروني.
وتأتي المذكرة اتساقا مع أحد توجهات المركز وأهدافه الطموحة الرامية إلى فتح آفاق استثمارية دولية في القطاع، كما أن الشراكة ستعمل على ابتكار حلول تسهم في تمكين الجهات الخارجية المهتمة بالاستثمار في قطاع التعليم الالكتروني بالمملكة، حيث إن التعليم والاستثمار أهم عناصر التنمية المستدامة تحت مظلة رؤية المملكة 2030.
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