شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأربعاء 22-6-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 22-6-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع معظم المؤشرات، بعد هبوط 3 جلسات، مدفوعة بمشتريات المتعاملين المصريين والعرب، وسط تداولات ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 221 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 646.553 مليار جنيه.





البورصة تخسر 4.2 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 4.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 642.371 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 235.8 مليون ورقة مالية بقيمة 431.1 مليون جنيه، عبر تنفيذ 22.5 ألف عملية لعدد 180 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 76.15% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 15.88%، والعرب على 7.97% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 37.75% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 62.24%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 5.9 مليون جنيه، 1.9 مليون جنيه، 7.8 مليون جنيه، 61.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 4.5 مليون جنيه، 72.3 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.88%، ليغلق عند مستوى 9612 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 1713 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 11824 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 3884 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 1800 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 2661 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 3707 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 1198 نقطة.

وصعدت أسهم 22 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 77 شركة، ولم تتغير مستويات 81 شركة.

جولدن كوست

أعلنت شركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، بيع المساهم منصور أحمد أحمد زاهر عدد 897.9 ألف سهم بسعر 0.335 جنيه بقيمة إجمالية 299.6 ألف جنيه، لتنخفض نسبة مساهمته من 5.36% إلى 4.84%.

أسهم خزينة

أعلنت شركتا ابن سينا فارما، مصر بني سويف للأسمنت، شراء الأولى 300 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول اليوم، شراء الثانية 1.3 مليون سهم، وبذلك يصل إجمالي ما بحوزة الشركة 3.6 مليون سهم.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 30 ألف سهم، وباعت إدارة البنك 4 آلاف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 40 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، المصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو، جدوى للتنمية الصناعية، بالم هيلز للتعمير، 196.2 ألف سهم، 61.1 ألف سهم، 199 ألف سهم، 9 مليون سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي حديد عز، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 35 ألف سهم، 322 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 99 سهم.