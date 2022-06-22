شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 22-6-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 22-6-2022.





البورصة تخسر 4.2 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 4.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 642.371 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 235.8 مليون ورقة مالية بقيمة 431.1 مليون جنيه، عبر تنفيذ 22.5 ألف عملية لعدد 180 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 76.15% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 15.88%، والعرب على 7.97% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 37.75% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 62.24%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 5.9 مليون جنيه، 1.9 مليون جنيه، 7.8 مليون جنيه، 61.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 4.5 مليون جنيه، 72.3 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.88%، ليغلق عند مستوى 9612 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 1713 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 11824 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 3884 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 1800 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 2661 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 3707 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 1198 نقطة.

وصعدت أسهم 22 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 77 شركة، ولم تتغير مستويات 81 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- حق اكتتاب مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر-1 بسعر إغلاق 0.803 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 42.12%.

- مصر للفنادق بسعر إغلاق 19.640 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.03%.

- العامة للصوامع والتخزين بسعر إغلاق 75 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.14%.

- العربية للمحابس بسعر إغلاق 1.107 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.07%.

- رواد السياحة-رواد بسعر إغلاق 14.170 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 2.31%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا" بسعر إغلاق 2.810 جنيه بنسبة تراجع بلغت 10.22%.

- حق اكتتاب شركة دايس للملابس الجاهزة-1 بسعر إغلاق 0.034 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.56%.

- أجواء للصناعات الغذائية-مصر بسعر إغلاق 12.160 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.30%.

- مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 1.543 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.04%.

- العربية للصناعات الهندسية بسعر إغلاق 0.947 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.56%.