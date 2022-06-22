شكرا لقرائتكم خبر عن الأرجان تنهي بيع المرحلة الأولى لمشروع الفرسان وتفتح باب البيع لـ 200 فيلا جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعلنت شركة مشاريع الأرجان المتخصصة في تطوير المجتمعات السكنية والمراكز التجارية عن الإنتهاء من بيع جميع الفلل السكنية (327 فيلا ) في مشروع مرجانة الواقع في حي الخالدية بمدينة الدمام، كما تم بيع جميع الفلل السكنية ضمن المرحلة الأولى (200 فيلا سكنية) لمشروع بيوت الفرسان الواقع على طريق الملك فهد - احد اكبر المشاريع السكنية في المنطقة الشرقية والفائز بجائزة اكبر مشروع سكني، حيث يضم 853 فيلا سكنية و مركز تجاري - مركز الفرسان- والذي يحتوي على باقة من متاجر العلامات التجارية العالمية و المحليه لخدمة ساكني مشروع بيوت الفرسان والأحياء المجاوره.

وبهذه المناسبه اشار الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب المهندس أياد بن عبدالرحمن البنيان الى ان مشروع بيوت الفرسان حضي باقبال واسع من العملاء لما يحتويه من تنوع الوحدات السكنية الملائمة للأسر السعودية وتفتح الأرجان المرحلة الثانية بعدد 200 فيلا سكنية جاهزة للتسليم وذلك لتقديم مزيداً من فرص من السكن والإستثمار والمساهمة في ضخ وحدات سكنية تتماشى مع توجه رؤية المملكة 2030 نحو رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن.

الجدير بالذكر الى ان مشروع بيوت الفرسان يتضمن خيارات متعددة من الفلل بمساحات من 475-600 متر مربع و فلل الدوبلكس بمساحات من 265-300 متر مربع، كما تم تخصيص نماذج فلل العرض يمكن زيارتها لعرض تجربة السكن في بيوت الفرسان وتعكس تفاصيل التصاميم الداخلية للتعرف على بيوت الفرسان عن قرب