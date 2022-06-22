بعد تأجيل رفع الكهرباء.. توقعات بتثبيت سعر البنزين في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

صرح تامر أبو بكر، رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات المصرية، بأن الحكومة ستراعي الوضع الاقتصادي في مصر، وذلك في قرار تحديد أسعار البنزين والسولار باجتماع لجنة تسعير المنتجات البترولية خلال يوليو المقبل.

وقال أبو بكر، في تصريحات لموقع "القاهرة 24"، إن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية ربما تقرر تثبيت سعر البنزين في مصر، في الاجتماع القادم بعد أن تم تأجيل زيادة أسعار الكهرباء 6 أشهر بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار رئيس غرفة البترول إلى أن الحكومة راعت الوضع الاجتماعي في إبريل عندما تم زيادة سعر البنزين 25 قرشا فقط ولم يتم رفع السولار، رغم أن أسعار البنزين مرتفعة عالميا وبرميل النفط قفز لمستوى قرب 150 دولارا في وقت سابق هذا العام قبل أن يستقر عند مستوى قرب 120 دولارا.

وكانت لجنة اللتسعير التلقائي للمنتجات البترولية قد قررت، في الـ 15 من إبريل الماضي، زيادة أسعار البنزين 25 قرشا، وصعد سعر لتر بنزين 80 ليصبح 7.50 جنيه للتر، وسعر لتر البنزين 92 ليصبح 8.75 جنيه للتر، وسعر لتر بنزين 95 ليصبح 9.75 جنيه للتر.

وقررت اللجنة وقتها تثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر، وزيادة سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات 400 جنيه ليصل سعر طن المازوت إلى 4600 جنيه وثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء.