شكرا لقرائتكم خبر عن ستاندرد آند بورز: السعودية تعزز صادراتها النفطية لأعلى مستوى في 23 شهرا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - «تعد هذه الصادرات الأعلى مستوى منذ أن سجلت البلاد رقما قياسيا بلغ 10.237 مليون برميل يوميا في أبريل 2020»

أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية على موقعها ارتفاع صادرات النفط الخام السعودية لشهر أبريل إلى أعلى مستوى لها في 23 شهرًا، وهو ما يشكل طفرة صعودية في أداء المملكة بالسوق العالمية.

وقال موقع الوكالة، في الموضوع الذي ترجمت صحيفة ”الخليج 365” أبرز ما جاء فيه: «استمرت صادرات المملكة من الخام في الارتفاع خلال أبريل، مسجلة أعلى مستوى لها في 23 شهرًا، وفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن مبادرة بيانات المنظمات المشتركة، لكن الدولة دعمت مخزوناتها الداخلية وتدفقاتها الخارجية في الوقت نفسه».

وأظهرت البيانات أن المملكة صدرت 7382 مليون برميل في اليوم خلال أبريل، ارتفاعا من 7235 مليون برميل في اليوم خلال مارس.

وتعد هذه الصادرات الأعلى مستوى منذ أن سجلت البلاد رقما قياسيا بلغ 10.237 مليون برميل يوميا في أبريل 2020، عندما زادت البلاد المعروض بعد وقف مؤقت لاتفاقية إنتاج أوبك +.

أيضاً، ارتفع الاستخدام المباشر للخام السعودي في ظل ارتفاع درجات الحرارة في الصيف إلى 397 ألف برميل في اليوم في أبريل، مقارنة بـ 335 ألف برميل في اليوم في مارس. وعادة ما يرتفع الاستهلاك في الصيف حيث تقوم المملكة بتحويل المزيد من النفط الخام لتوليد الطاقة.

مع ذلك، انخفض استهلاك مصفاة رأس تنورة السعودية، وهي أكبر مصفاة في العالم، إلى 2538 مليون برميل في اليوم في أبريل، مقارنة مع 2773 مليون برميل في اليوم في مارس.

ويظهر الجمع بين الصادرات والاستخدام المباشر وتشغيل المصافي أن المعروض السعودي للسوق بلغ 10.317 مليون برميل في اليوم، وهو أقل من رقم الإنتاج المعلن عنه البالغ 10.441 مليون برميل في اليوم لشهر أبريل.

وبالتالي، ارتفعت مخزونات النفط السعودية إلى 139.579 مليون برميل مقابل 135.846 مليون برميل في مارس.

ويخطط تحالف أوبك +، الذي تشارك المملكة في رئاسته مع روسيا، لزيادة الإنتاج خلال الصيف، مع زيادات في يوليو وأغسطس تبلغ 648 ألف برميل في اليوم، أي حوالي 50 % أعلى من الزيادات الشهرية العادية السابقة البالغة 432 ألف برميل في اليوم.

وفيما يخص المنتجات المكررة، صدرت المملكة 1.473 مليون برميل في اليوم في أبريل، بانخفاض طفيف عن 1.488 مليون برميل في اليوم في مارس.