شكرا لقرائتكم خبر عن ريبورت لينكر: إقبال متزايد على الخدمات البيطرية في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - * «من المتوقع مساهمة المستشفيات والعيادات البيطرية الجديدة في نمو هذه السوق بالمملكة خلال 5 سنوات من الآن»

سلط موقع «ريبورت لينكر» العالمي الضوء على آفاق سوق الأدوية البيطرية السعودية، مؤكداً أنه من المتوقع نموها بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5 % في فترة التوقعات، ليصل إلى 201.80 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2027.

وأشار الموقع، في الموضوع الذي ترجمت صحيفة ”الخليج 365” أبز ما جاء فيه، إلى أن هناك عوامل تساعد في زيادة نمو السوق مثل زيادة انتشار الأمراض الحيوانية والطلب الهائل على المنتجات القائمة على الماشية. علاوة على ذلك، يعد الدخل المرتفع المتاح للمستهلكين والعدد المتزايد من أصحاب الحيوانات الأليفة في البلاد من العوامل البارزة الأخرى، التي من المتوقع أن تؤثر على الطلب على سوق الأدوية البيطرية في المملكة خلال فترة التوقعات.

وقال الموقع: «بدأ الناس في السعودية بتبني حيوانات أليفة لمساعدتهم على تحسين ظروف صحتهم العقلية، وإضفاء الإيجابية على منازلهم». وتعتبر الحيوانات الأليفة أيضًا رمزًا للمكانة، وينفق الناس مبالغ كبيرة للحفاظ على حيواناتهم الأليفة بصحة جيدة ونقلها إلى العيادات والمستشفيات البيطرية. كما تؤثر الزيادة في تصدير الحيوانات والمنتجات الحيوانية إلى البلدان الأخرى، وممارسات تربية الحيوانات المستمرة في دفع الطلب بالسوق.

أيضًا، من المتوقع أن يساهم الارتفاع في إنشاء المستشفيات والعيادات البيطرية في البلاد في نمو سوق الأدوية البيطرية في المملكة بقوة خلال 5 سنوات من الآن.

وسيطرت حيوانات إنتاج اللحوم على السوق في عام 2021 بنسبة 73.73 % من إجمالي حصة السوق. ومن المتوقع أن يحافظ القطاع على هيمنته خلال فترة التنبؤ.

وتنقسم حيوانات الإنتاج إلى دواجن وأغنام وماعز وماشية وغيرها. وأدى ارتفاع الطلب على البروتينات والمنتجات الحيوانية وزيادة الإنفاق على صحة الحيوان إلى زيادة الطلب على إنتاج الحيوانات في البلاد وبالتالي الاحتياج إلى الخدمات البيطرية.