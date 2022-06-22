إضافة شركة باسيفيك لخدمة الشحن المباشرة بميناء الدمام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أضافت الهيئة العامة للموانئ «موانئ» شركة باسيفيك إنترناشيونال لاينز (PIL) لميناء شانغهاي وميناء سنغافورة إلى خدمة الشحن الملاحية المباشرة (GCS) في ميناء الملك عبدالعزيز، والتي تربط الصين بمنطقة الخليج العربي، بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية المتوفرة لدعم عمليات الاستيراد والتصدير.

ويأتي ذلك في إطار رغبة الخطوط الملاحية في التوسع وإضافة خدمات شحن جديدة تعزز مستوى التنافسية، في ظل الريادة الدولية التي حققتها المملكة في الكفاءة التشغيلية للموانئ السعودية، والتي تنعكس بشكل مباشر على جودة تقديم الخدمات للمستوردين والمصدرين المحليين والدوليين، وتلبية الطلب المتزايد في قطاع النقل البحري.

وتتابع «موانئ» خططها الهادفة لتقديم خدمات فعالة ومباشرة للعملاء والوكلاء البحريين، حيث أضافت أخيرا 7 خدمات جديدة للشحن الملاحي لتعزيز ربط موانئ السعودية بموانئ الشرق والغرب عبر استقطاب كبريات شركات الخطوط الملاحية، مما سيسهم في تقليل المدة الزمنية للمصدرين والمستوردين، وتنمية الواردات ودعم وتحفيز تصدير المنتجات الوطنية، تماشيا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وبرامج رؤية المملكة 2030، لترسيخ مكانتها كمركز لوجستي عالمي ومحور ربط للقارات الثلاث.

وتواصل جهودها التطويرية في ميناء الملك عبدالعزيز البالغ مساحته 19 كلم²، ويصل عدد أرصفته إلى 43 رصيفا مكتمل الخدمات والتجهيزات يمكن من خلالها استقبال السفن العملاقة، إضافة إلى 3 محطات متطورة للحاويات والبضائع العامة بطاقة استيعابية تصل إلى 105 ملايين طن، حيث ناول الميناء خلال 2021 نحو 32.5 مليون طن من البضائع، كما سجلت أعداد الحاويات بنهاية العام نفسه نحو 1.78 مليون حاوية.