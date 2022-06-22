ضبط 2486 إعلانا عقاريا مخالفا خلال شهر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت الهيئة العامة للعقار 2486 إعلانا عقاريا مخالفا خلال الفترة 21 مايو 22 يونيو الجاري، عالجت منها 340 إعلانا، وأحالت 983 إعلانا إلى إدارة التحقيق وفض المنازعات، فيما لا زال 1163 إعلانا تحت الإجراء؛ وذلك ضمن جهود الهيئة في متابعة تنفيذ قراري ضوابط الإعلانات العقارية، ومعايير ترخيص المنصات الالكترونية لخدمة القطاع العقاري ورفع جودة الخدمات المقدمة في القطاع وضمان حفظ الحقوق.

وأوضحت الهيئة أنها صنفت 39 منشأة عقارية، فيما بلغ عدد النزاعات العقارية المنظورة في المركز السعودي للتحكيم العقاري 38 نزاعا عقاريا، كما باشر مركز خدمة الشركاء بالهيئة 146 بلاغا عقاريا من المستفيدين، والعاملين في القطاع العقاري.

وعملت الهيئة على تسجيل 5160 مستفيدا في خدمة عقاري، وتسجيل 338 منشأة عقارية، كما أصدرت 1088 تفويضا الكترونيا، بالإضافة إلى تسجيل 3510 معلنين عقاريين، منها 287 منشأة، و3223 للأفراد، وذلك ضمن خدمات عقاري التي تقدم خدمات التسجيل وإصدار التراخيص والتفاويض للمنشآت والأفراد الراغبين بمزاولة الأنشطة العقارية.

إعلانات عقارية مخالفة:







الفترة بين 21مايو 22 يونيو 2022:



ضبط 2486 إعلانا مخالفا



340إعلانا تمت معالجتها



983 إعلانا أحيلت لإدارة التحقيق



1163 إعلانا تحت الإجراء



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