ضبط 2486 إعلانا عقاريا مخالفا خلال شهر

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وأوضحت الهيئة أنها صنفت 39 منشأة عقارية، فيما بلغ عدد النزاعات العقارية المنظورة في المركز السعودي للتحكيم العقاري 38 نزاعا عقاريا، كما باشر مركز خدمة الشركاء بالهيئة 146 بلاغا عقاريا من المستفيدين، والعاملين في القطاع العقاري.وعملت الهيئة على تسجيل 5160 مستفيدا في خدمة عقاري، وتسجيل 338 منشأة عقارية، كما أصدرت 1088 تفويضا الكترونيا، بالإضافة إلى تسجيل 3510 معلنين عقاريين، منها 287 منشأة، و3223 للأفراد، وذلك ضمن خدمات عقاري التي تقدم خدمات التسجيل وإصدار التراخيص والتفاويض للمنشآت والأفراد الراغبين بمزاولة الأنشطة العقارية.
إعلانات عقارية مخالفة:
- الفترة بين 21مايو 22 يونيو 2022:
- ضبط 2486 إعلانا مخالفا
- 340إعلانا تمت معالجتها
- 983 إعلانا أحيلت لإدارة التحقيق
- 1163 إعلانا تحت الإجراء
خدمات:
- تصنيف 39 منشأة عقارية
- منازعات منظورة 38 نزاعا عقاريا
- مباشرة 146 بلاغا عقاريا
- تسجيل 5160 مستفيدا في خدمة عقاري
- تسجيل 338 منشأة عقارية
- إصدار 1088 تفويضا الكترونيا
- تسجيل 3510 معلنين عقاريين (287 منشأة و3223 للأفراد)
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