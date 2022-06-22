6 قرارات لتوطين أنشطة بينها الطيران والبصريات والفحص الدوري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي أمس 6 قرارات لتوطين عدد من المهن والأنشطة، بالتعاون مع الجهات الإشرافية.

وبحسب بيان صادر على موقع الوزارة، شملت القرارات توطين مهن «الطيران المرخصة»، والبصريات، ونشاط الفحص الدوري ومنافذ خدمات البريد ونقل الطرود، وخدمة العملاء ومنافذ البيع في (7) أنشطة اقتصادية في مختلف مناطق المملكة، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وتعزيز مساهمتهم في المنظومة الاقتصادية.

وأشارت الوزارة إلى أن القرارات الصادرة ستساهم في توفير أكثر من 33 ألف فرصة عمل.

وأصدرت الوزارة مع القرارات أدلة إجرائية، لاطلاع أصحاب العمل والمنشآت ومعرفة آلية احتساب التوطين والعقوبات المنصوص عليها في حق المخالفين.

وسينفذ قرار توطين «مهن الطيران المرخصة» على مرحلتين، وسيوفر أكثر من 4000 وظيفة للمواطنين.

وشمل قرار توطين مهن البصريات جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في السوق السعودي التي يعمل بها (4) عاملين فأكثر، وسيوفر القرار أكثر من 1000 فرصة وظيفية في هذا القطاع في مختلف مناطق المملكة.

وسيطبق قرار توطين منافذ الخدمة في الفحص الفني الدوري للمركبات على مرحلتين، المرحلة الأولى بنسبة 50%، والمرحلة الثانية بنسبة 100%، لتوفير أكثر من 5000 فرصة وظيفية للمواطنين.

وتضمن توطين منافذ تقديم خدمات أنشطة البريد ونقل الطرود 14 نشاطا فرعيا، وسيوفر القرار أكثر من 7000 فرصة وظيفية في هذا القطاع في مختلف مناطق المملكة. وذلك حسب الفترات الزمنية المحددة في الدليل الإجرائي.

وسيطبق قرار توطين مهن خدمة العملاء بنسبة 100% على المنشآت التي تقدم خدمة العملاء كنشاط رئيسي أو نشاط داعم أو من خلال تعهيد هذه الخدمة لجهة أخرى لخدمة عملائها من خلال وسائل التواصل، بما فيها الوظائف القيادية والإشرافية، وسيوفر أكثر من 4000 فرصة وظيفية.

كما تضمنت القرارات توطين «منافذ البيع في 7 أنشطة اقتصادية» بنسبة 70% من إجمالي العاملين في المنفذ، وسيوفر ذلك 12,000 وظيفة. ويدخل القرار حيز التنفيذ بعد مرور 12 شهرا من تاريخ صدوره.

6 قرارات توطين

01 مهن الطيران المرخصة

سينفذ قرار التوطين على مرحلتين

تبدأ المرحلة الأولى اعتبارا من 1444/08/23 (2023/03/15)

تشمل:







مهن مساعد طيار ، مراقب جوي ، و مراحل جوي بنسبة 100%



مهنة طيار نقل جوي بنسبة 60%



مهنة مضيف طيران بنسبة 50%



تبدأ المرحلة الثانية اعتبارا من 1445/08/23 (2024/03/04)

تشمل:





مهنة طيار نقل جوي بنسبة 70%



مهنة مضيف جوي بنسبة 60%



يسري القرار على جميع منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها (5) عاملين فأكثر في مهن الطيران المحددة

يشترط حصول العاملين في المهن المستهدفة على الاعتماد المهني من الهيئة العامة للطيران المدني

يوفر القرار أكثر 4000 وظيفة للمواطنين

02 مهن البصريات

تشمل : مهن فني بصريات طبية ، فني مختبر فيزيائي - ضوء بصريات ، فني بصريات نسبة التوطين 50% اعتبارا 1444/08/23 (2023/03/18)

جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في السوق السعودي التي يعمل بها (4)عاملين فأكثر

يشترط حصول العاملين بالمهن الموطنة على الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

الحد الأدنى للأجور الاحتساب في التوطين في المهن المستهدفة 5500ريال

يوفر القرار أكثر من 1000 فرصة وظيفية في هذا القطاع في مختلف مناطق المملكة

03 مهن منافذ الخدمة في الفحص الفني الدوري للمركبات

أبرز المهن الموطنة: مدير موقع ، مساعد مدير، مدير جودة ، مشرف مالي ، مشرف موقع ، رئيس مسار ،فني فحص ، مساعد فني فحص، فني صيانة ، فني استعلامات، مدخل بيانات

يبدأ تنفيذ القرار بعد 12 شهرا من تاريخ انطلاقة

التنفيذ على مرحلتين:





المرحلة الأولى بنسبة 50%



المرحلة الثانية بنسبة 100%



يوفر القرار 5000 فرصة وظيفية للمواطنين

04 مهن منافذ تقديم خدمات أنشطة البريد ونقل الطرود

تتضمن 14 نشاطا فرعيا من أنشطة البريد ونقل الطرود يبدأ اعتبارا من 23 /05 /1444 (17 /12 /2022)

يشمل التوطين:





نسبة 100% لمهن الرؤساء التنفيذيين



نسبة 60% لوظائف المستوى الأول للإدارة العليا



نسبة 70% لوظائف المستوى الثاني للإدارة العليا



يوفر القرار أكثر من 7000 فرصة وظيفية في هذا القطاع في مختلف مناطق المملكة

05 مهن خدمة العملاء

توطين بنسبة 100% للمنشآت التي تقدم خدمة العملاء كنشاط رئيسي أو نشاط داعم أو من خلال تعهيد الخدمة لجهة أخرى لخدمة عملائها من خلال وسائل التواصل، بما فيها الوظائف القيادية والإشرافية

يبدأ اعتبارا من 23 /05 /1444 (17 /12 /2022)

يوفر القرار أكثر من 4000 فرصة وظيفية

06 مهن منافذ البيع في 7 أنشطة اقتصادية

توطين بنسبة 70% من إجمالي العاملين في المنفذ يدخل حيز التنفيذ بعد مرور 12 شهرا من تاريخ صدوره

يتضمن الأنشطة التالية: منافذ بيع معدات الأمن والسلامة، منافذ بيع المصاعد والسلالم والسيور، منافذ بيع العشب الصناعي وحمامات السباحة، منافذ بيع معدات تنقية المياه وأجهزة الملاحة، منافذ بيع معدات التموين والعربات الكهربائية، منافذ بيع الأسلحة الهوائية والصيد ولوازم الرحلات، منافذ بيع معدات وأدوات التغليف

أبرز المهن في هذه الأنشطة مدير فرع، مشرف، أمين صندوق، محاسب زبائن، وخدمة العملاء

يوفر القرار 12,000 وظيفة