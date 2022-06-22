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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكاديمية غرفة جازان للتدريب بدأت بالتعاون مع مركز المبدعين للدراسات والاستشارات والتدريب بجامعة الملك عبدالعزيز اليوم استقبال طلبات التسجيل في عدد من البرامج التدريبية المهنية المكثفة «عن بعد». وتشمل البرامج التدريبية التي تستمر لمدة شهرين بمعدل 200 ساعة، برنامج إدارة المستشفيات وإدارة الموارد البشرية والمحاسبة والإدارة المالية لرواد الأعمال. ودعت غرفة جازان، الراغبين إلى التسجيل في البرامج من خلال الرابط https://forms.gle/qf56CsMjTvKXteuP6. ودعت غرفة جازان، الراغبين إلى التسجيل في البرامج من خلال الرابط https://forms.gle/qf56CsMjTvKXteuP6.

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