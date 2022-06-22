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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غرفة عنيزة وفرع وزارة البيئة بالقصيم بحثا سبل التعاون لخدمة القطاع الزراعي بالمحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة عنيزة نزار الحركان مع مدير عام فرع وزارة الزراعة والبيئة والمياه بمنطقة القصيم المهندس عبدالعزيز الرجيعي، حيث تطرق الاجتماع إلى التعاون وتفعيل الشراكة لخدمة القطاع الزراعي بالمحافظة، وذلك بمقر الغرفة بعنيزة.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الفعاليات المجدولة لموسم عنيزة للتمور لدعم القطاع البيئي والزراعي، واستعراض الجهود التي بذلت خلال السنوات الخمس الماضية في المهرجانات الزراعية وسبل تطويرها، بالإضافة إلى مناقشة خطوات التصدير والاستيراد للمنتجات الزراعية، تحقيقا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم لخدمة المنطقة.