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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين شاركت في اللقاء الدولي الافتراضي الذي ينظمه الاتحاد الدولي للمحاسبين بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومثل الهيئة المدير التنفيذي للعضوية والتطوير المهني الدكتور مصعب الجعيد في لقاء بعنوان «ربط منظومة التعليم في المهنة» بحضور أكثر من 1100 مشارك، متحدثا عن دور المملكة في تطوير مخرجات التعليم المحاسبي وإسهام الهيئة في ذلك، من خلال العديد من البرامج والشراكات مع الجامعات السعودية، وتقديم عدد من المبادرات التي تسهم في تطوير التعليم المحاسبي، حيث تبنت الهيئة مؤخرا منهجا تعليميا لدرجة البكالوريوس في المحاسبة، الذي يعتمد على احتياجات أصحاب المصلحة، ويحقق الربط الفعلي بين التعليم وسوق العمل، كما خصصت الهيئة عضوية مجانية للطلبة في الجامعات السعودية للانتماء للكيان المحاسبي.



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