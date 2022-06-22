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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف اختتم زيارته للنمسا، باجتماع مع عدد من المستثمرين في قطاعي الصناعة والتعدين، الذي ناقش خلاله الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاعين، والممكنات التي تقدمها المملكة لجذب الاستثمارات النوعية.

وتطرق الاجتماع إلى أهمية تعزيز التواصل؛ للتعرف على الفرص النوعية في قطاعي الصناعة والتعدين، وتجديد الدعوة لحضور مؤتمر التعدين الدولي الذي يعقد في مدينة الرياض سنويا.

كما استعرض اللقاء الفرص الواعدة التي تقدمها المملكة وفرص الشراكة للمشاريع الجديدة في العديد من الأنشطة الصناعية والتعدينية.