شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط 15 قطاعا بالبورصة المصرية خلال تعاملات الأربعاء على رأسها "الشحن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع 15 قطاعًا بالبورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 1.5%، أعقبه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 1.3%، يليه قطاع العقارات بنسبة 1.2%، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1%، ثم قطاعي الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات التعليمية بنسبة 0.9%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.8%.

وهبط قطاعا الطاقة والخدمات المساندة، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.7%، وانخفض قطاعا الخدمات المالية غير المصرفية، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.5%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.3%، وانخفض قطاعا الرعاية الصحية والأدوية ومواد البناء بنسبة 0.2%، وأخيرًا قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.1%، فيما استقر قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف، بينما ارتفع قطاع السياحة والترفيه وحيدًا بنسبة 0.5%.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 4.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 642.371 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 235.8 مليون ورقة مالية بقيمة 431.1 مليون جنيه، عبر تنفيذ 22.5 ألف عملية لعدد 180 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 76.15% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 15.88%، والعرب على 7.97% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 37.75% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 62.24%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 5.9 مليون جنيه، 1.9 مليون جنيه، 7.8 مليون جنيه، 61.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 4.5 مليون جنيه، 72.3 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.88%، ليغلق عند مستوى 9612 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 1713 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 11824 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 3884 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 1800 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 2661 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 3707 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 1198 نقطة.

وصعدت أسهم 22 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 77 شركة، ولم تتغير مستويات 81 شركة.