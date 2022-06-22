شكرا لقرائتكم خبر عن «الاتصالات» تناقش حلول وتجارب تقنيات الجيل الخامس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقدت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم ورشة عمل بعنوان "تطبيقات الجيل الخامس وإنترنت الأشياء للمدن الذكية"، بهدف مناقشة كيفية استغلال البنية الرقمية المتينة والممكّنة التي تمتلكها المملكة لتطوير نظام بيئي محلي يسرّع من نمو سوق تقنيات الجيل الخامس 5G وتبنّيها وتعظيم أثرها في مختلف القطاعات.

ويأتي تنظيم الورشة -التي حضرها ممثلو عددٍ من الجهات العاملة بالقطاع العام- ضمن جهود الوزارة في نشر الوعي بخصوص شبكات الجيل الخامس، التي تشكل إحدى الأسس المهمة لبناء حاضر مترابط ومستقبل مبتكر، وتحفيز القطاع العام والخاص على تطوير الحلول المحلية لتقنيات الجيل الخامس وتطبيقاته مما قد يوفر فرصًا عظيمة لتنمية المحتوى المحلي وبناء القدرات في المملكة، إضافةً إلى تحفيز مقدمي الخدمة ومورديهم ومقاوليهم على بناء القدرات الوطنية في مجالات تقنية الجيل الخامس بما في ذلك البحث والتطوير والتكامل مع جميع الجهات.

وتناولت الورشة الحلول والتجارب التي تقدمها تقنيات الجيل الخامس، والمشروعات المتعلقة بهذه التقنية الحديثة التي تعمل عليها الوزارة ومن أبرزها مشروع "الجيل الخامس وإنترنت الأشياء للمدن الذكية"، كما استعرضت الورشة الفرص التي تتيحها تقنيات الجيل الخامس 5G لدفع عملية التحول الرقمي الذي يعد ممكّنًا رئيسًا لتحقيق رؤية المملكة 2030.

إضافة إلى عملها على تعزيز الابتكار والقدرة التنافسية وإمكانية الوصول إلى حلول رقمية في جميع المجالات، ومن المتوقع أن تسهم الورشة التي امتدت 3 ساعات متواصلة في مضاعفة الجهود المبذولة من أجل تمكين تقنيات الجيل الخامس وإنترنت الأشياء في المدن الذكية، وتحديد العوائق التي تواجه تبنّيها، بما يسهم في تحقيق النمو والتطور والتحول التقني وتحفيز الطلب عليها وعلى التقنيات المستقبلية وتوظيفهما لخدمة الوطن والمواطن.