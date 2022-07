شكرا لقرائتكم خبر عن Fwd: وزير الصناعة والثروة المعدنية يزور البرلمان البريطاني بقصر وستمنستر في لندن والان نبدء بالتفاصيل

زار معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف البرلمان البريطاني في قصر وستمنستر في لندن، بمرافقة معالي وزير الصناعة البريطاني في وزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية السيد لي راولي، وبحضور عدد من رؤساء قطاعات منظومة الصناعة والتعدين، وذلك خلال زيارة معاليه للمملكة المتحدة، التي تهدف لزيادة التعاون في العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة في قطاعي الصناعة والتعدين.

واطلع معاليه خلال الجولة الميدانية لقصر وستمنستر على الجانب التاريخي للقصر وأبرز معالمه وقطعه الأثرية، حيث يُعد القصر أحد أكبر مباني البرلمانات في العالم، ويلعب دورًا محوريًا في المجتمع والحكومة البريطانية، كما استمع معاليه لشرح عن تاريخ هذا البرلمان، وآلية عمله

يذكر أن زيارة معالي الوزير تأتي لتعزيز العلاقات السعودية البريطانية حيث أن إجمالي صادرات المملكة غير النفطية للمملكة المتحدة يبلغ 1.53 مليار ريال، فيما يبلغ إجمالي وارداتها غير النفطية للمملكة المتحدة 10.50 مليار ريال خلال عام 2020م، وتسعى المملكة لرفع مستوى التعاون عبر التعريف بالفرص الاستثمارية النوعية بالمملكة في قطاعي الصناعة والتعدين.

