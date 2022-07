شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة توجيه: خبر صحفي - وزارة الاستثمار والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني يوقعان مذكرة تفاهم والان نبدء بالتفاصيل

للمساهمة في جذب الاستثمارات الدولية لقطاع التعليم والتدريب الإلكتروني

وزارة الاستثمار والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني يوقعان مذكرة تفاهم

وقّعت وزارة الاستثمار والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني مذكرة تفاهم اليوم الأربعاء 23 ذو القعدة 1443ه الموافق 22 يونيو 2022م، بهدف تطوير التعاون بين الطرفين في منظومة التعليم الإلكتروني ومنظومة الاستثمار فيما يصب في تنمية القدرات البشرية، ودعم وتحفيز الابتكار في الاستثمارات المتعلقة بالتعليم الإلكتروني في المملكة، وذلك بحضور سعادة وكيل وزارة الاستثمار لتطوير الاستثمارات الأستاذ فيصل بن عصام حمزة، وبحضور سعادة مدير عام المركز الوطني للتعليم الإلكتروني الدكتور عبدالله بن محمد الوليدي.

وجاءت مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين للمساهمة في تشجيع الشركات الخارجية في قطاع التعليم الإلكتروني للاستثمار ونقل مكاتبها الإقليمية للمملكة، ودعم القوائم الإرشادية لمزودي الخدمات في القطاع والتي اعتمدها المركز بمشاركة مجموعة من الجهات الدولية الرائدة مما يسهم في إحداث نقلة نوعية في جودة الخدمات المقدمة، إضافة إلى بحث تحديات المستثمرين المحليين والأجانب في التعليم الإلكتروني وتقنيات التعليم للعمل على تذليلها، علاوةً على التعاون في اقتراح الفرص الاستثمارية ووصفها في القطاع مما يساعد المستثمرين الجدد في تحديد الفرص وتوجيه الاستثمار، كما تهدف المذكرة إلى توحيد رحلة الترخيص للمستثمر الأجنبي في قطاع التعليم الإلكتروني.

وتأتي هذه المذكرة اتساقًا مع أحد توجهات المركز وأهدافه الطموحة الرامية إلى فتح آفاق استثمارية دولية في القطاع، كما أن هذه الشراكة ستعمل على ابتكار حلول تساهم في تمكين الجهات الخارجية المهتمة بالاستثمار في قطاع التعليم الإلكتروني بالمملكة، حيث إن التعليم والاستثمار أهم عناصر التنمية المستدامة تحت مظلة رؤية المملكة 2030.