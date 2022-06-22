شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البريد يلتقي رئيس نقابة العاملين بالهيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقي اليوم الدكتور شريف فاروق رئيس الهيئة القومية للبريد جاد محمد رئيس النقابة العامة للبريد في اول لقاء يجمع بينهم بعد فوز جاد محمد برئاسة النقابة العامة للبريد خلال الانتخابات التي جرت في 16 يونيو 2022.

وأكد الدكتور شريف فاروق خلال اللقاء على اهمية الدور النقابي فى التواصل مع العاملين داخل الهيئة وحل مشاكلهم وسد احتياجاتهم واشار الى ضرورة توصيل ما يتم فعلاً من انجاز داخل الهيئة الى العاملين للحد من الشائعات، موضحا أن ابناء الهيئة هم الثروة الحقيقية والعامل الرئيسي في تحقيق الإنجازات خلال الفترة الماضية.

ومن جانبه أعرب جاد محمد رئيس النقابة العامة للبريد عن سعادته خلال اللقاء بما يقوم به مجلس إدارة البريد المصري من مجهودات تحت قيادة الدكتور شريف فاروق والتي نتج عنها تحقيق مكاسب كبيرة للهيئة القومية للبريد بالاعتماد على جهود جميع العاملين مشيرا الي انه خلال اللقاء تم مناقشة طلبات العاملين خلال الفترة المقبلة كما تم الاتفاق على عقد اجتماع مع الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس الادارة بحضور مجلس إدارة النقابة العامة خلال الايام المقبلة لمناقشة احتياجات الفترة القادمة.