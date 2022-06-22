شكرا لقرائتكم خبر عن «موبي»: توزيع أرباح مرحلية على المساهمين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافق مجلس إدارة الشركة الوطنية لصناعة الأسمدة الكيماوية «موبي» على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي.

وقالت الشركة في إعلان نتائج الجمعية العامة العادية التي عقدتها بعد اكتمال النصاب القانوني، أمس الثلاثاء: إن مجلس الإدارة وافق على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021، إضافة إلى الموافقة على القوائم المالية، وتفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022.

وأضافت: إن المجلس وافق على تعيين شركة اللحيد واليحيى مُراجعًا لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص القوائم المالية نصف السنوية، ومراجعة القوائم المالية السنوية لعام 2022، فيما تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2021 م.

وأشارت الشركة في البيان الذي نشرته على «تداول» إن المجلس وافق على صرف 318.494 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021.