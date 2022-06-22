شكرا لقرائتكم خبر عن «أنعام القابضة»: شراء أصل عقاري في جدة بـ23 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة عن شرائها أصلًا عقاريًّا «عمارة سكنية إدارية» في جدة عن طريق البيع بالمزاد العلني، وذلك بغرض التوسع والتنوع في استثمارات الشركة واقتناء أصول مدرّة للدخل.

وقالت الشركة في بيان نشرته «تداول» إن قيمة صفقة الشراء بلغت 23 مليون ريال، فيما تسدد بشيك مصرفي لصالح البائع عند إفراغ العقار.

وأضافت: إن تمويل الصفقة يُعدّ تمويلًا ذاتيًّا من قبل المجموعة، فيما تم إبرام الصفقة في 21 يونيو الحالي.