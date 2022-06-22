شكرا لقرائتكم خبر عن بيتكوين تواصل نزيف الخسائر وتسجل 20 ألف دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استأنفت عملة بيتكوين انخفاضها، اليوم الأربعاء، إذ تتحرك جنبًا إلى جنب مع أسواق الأسهم التي تشهد ضعفاً وسط مخاوف متزايدة بشأن الركود العالمي.

انخفضت أكبر عملة مشفرة بنسبة 2.9٪ لتصل إلى 20244 دولارًا، بذلك ظلت مستقرة فوق المستوى الرئيسي البالغ 20 ألف دولار.

وتراجعت إيثر بنسبة أقصاها 3.3٪ إلى 1084.80 دولار.

وظلت العملات المشفرة لأشهر تتحرك في نفس اتجاه الأسهم، ولم تكن تحركات اليوم الأربعاء استثناءً لأن شهية المستثمرين للأصول الخطرة تراجعت بسبب المخاوف المتزايدة بشأن الركود الاقتصادي.