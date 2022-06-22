شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا تخفض الضريبة على فواتير الكهرباء إلى 5% لمواجهة التضخم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز خلال جلسة برلمانية اليوم الأربعاء إن إسبانيا سوف تخفض ضريبة القيمة المضافة على فواتير الكهرباء من 10% إلى 5%، في إطار مساعي الحكومة لتخفيف عبء التضخم المرتفع.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن سانشيز القول إن الإجراء سوف يتم إدراجه ضمن حزمة من المقرر أن توافق عليها الحكومة في اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء يعقد يوم السبت.

كانت الحكومة الإسبانية قد خفضت قبل ذلك ضريبة القيمة المضافة على الكهرباء من 21% إلى 10% في يونيو العام الماضي.