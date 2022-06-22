شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار اقتصاد سريلانكا جراء نقص الوقود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن رئيس وزراء سريلانكا انهيار اقتصاد البلاد بسبب نقص الوقود.

حيث تواجه الدولة الجزيرة التي تعاني من أسوأ أزمة مالية في تاريخها، نفاد الوقود دون أي بوادر على وصول إمدادات جديدة.

وبحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، كانت الحكومة في سريلانكا أعلنت يوم الجمعة الماضي عطلة رسمية للمكاتب العامة والمدارس لتقليص حركة المركبات، حيث ظهرت العديد من الطرق حول العاصمة كولومبو خاوية. واصطفت آلاف السيارات في طوابير امتدت إلى عدة كيلومترات انتظارا لتزويد محطات التموين بالوقود.

كان علي صبري وزير مالية سريلانكا قال أمام البرلمان في الشهر الماضي إن بلاده قد تحتاج إلى عامين للخروج من أزمتها الاقتصادية الراهنة، مضيفا أن الدولة "تواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلالها".