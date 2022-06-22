شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان تَطرح محالا للبيع بتوشكى الجديدة وتُحذر من التعامل على 300فدان بسفنكس الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة – المشرف على مدينة توشكى الجديدة، عن طرح 8 محال تجارية بمساحات تتراوح من ( 20م2 : 28م2) بالمول التجاري بحي النواة ( أ ) بمدينة توشكى الجديدة للبيع بالمزاد العلني.

وأوضح المهندس أحمد رشاد، أنه تم إتاحة كراسة الشروط والمواصفات بمقر جهاز المدينة لمن يرغب من المواطنين للمشاركة في جلسة المزاد، والمقرر عقدها يوم الأحد الموافق 7/8/2022.

وفي ذات السياق، حذر المهندس أحمد إبراهيم أنور، رئيس جهاز مدينة سفنكس الجديدة، المواطنين من التعامل على مساحة 300 فدان بالمدينة، موضحاً أن تلك المساحة لم يتم توفيق أوضاعها بجهاز المدينة حتى تاريخية وذلك لوجود قضايا مدنية وتحقيقات جنائية بعد حكم بات أو قرار نهائي.

وأوضح رئيس الجهاز، أن التحذير يأتي في ضوء إعلان إحدى الشركات عن بيع المساحة المذكورة، مدَّعيةً ملكيتها لتلك الأرض وأنها أحد مشروعاتها والمنشور بالموقع الرسمي لإحدى الصحف الكبرى منذ أيام.

وأكد رئيس جهاز مدينة سفنكس الجديدة، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الشركة لمخالفتها القوانين والقواعد المعمول بها بهيئة المجتمعات العمرانية