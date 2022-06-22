شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث يختار طارق حبشى لتسيير أعمال الغرفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مجلس إدارة غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات اجتماعا استثنائيا لتحديد إجراءات تسيير أعمال الغرفة، وذلك بعد خلو مقعد رئيس مجلس الأدارة بوفاة المرحوم المهندس أحمد حلمى، والذى وافته المنية يوم الخميس الموافق 2 يونيو 2022 اثر حادث اليم.

واتفق الحضور على اختيار أكبر الوكيلين سنا لتسيير أعمال الغرفة لحين إجراء الانتخابات واختيار الرئيس القادم.

واستقر الرأي علي أن يكون القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الغرفة هو المهندس طارق حبشى وكيل مجلس إدارة الغرفة.

وتم تكليف وكيل مجلس الإدارة فى مباشرة مهام الرئيس بصفة مؤقتة إلي أن تتم إجراء الانتخابات علي المقعد الشاغر واختيار الرئيس .

شهد الاجتماع حضور ممثلي الاتحاد، اللواء مؤمن مخيمر مستشار رئيس الأتحاد، وأحمد المسلمى رئيس الشئون القانونية بالاتحاد، وباقي أعضاء مجلس إدارة الغرفة والمكتب التنفيذى.