شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء البريطانى: أسعار المستهلكين ارتفعت 0.7 % على أساس شهرى فى مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع التضخم فى بريطانيا مسجلا أعلى مستوياتها فى 40 عاما الشهر الماضى عند 9.1 بالمئة، مدعوما بارتفاع أسعار المواد الغذائية، بحسب بيانات رسمية، نقلتها "سكاى نيوز".

وجاءت البيانات متماشية مع نتائج استطلاع لآراء الاقتصاديين أجرته "رويترز".

وقال مكتب الإحصاء الوطنى البريطانى "ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية بالمقارنة مع انخفاضها قبل عام أسهم في زيادة كبيرة" في التضخم.

وأضاف المكتب أن أسعار المستهلكين ارتفعت 0.7 % على أساس شهري في مايو.

من جانبه، أكد وزير المالية البريطاني، ريشي سوناك، أن الحكومة تبذل كل ما في وسعها لمكافحة ارتفاع الأسعار.

وقال سوناك "نستخدم جميع الأدوات المتاحة لخفض التضخم ومكافحة ارتفاع الأسعار".

وتابع "يمكننا بناء اقتصاد أقوى من خلال سياسة نقدية مستقلة، وسياسة مالية مسؤولة لا تزيد من الضغوط التضخمية، ومن خلال تعزيز الإنتاجية والنمو في الأجل الطويل".