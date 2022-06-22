شكرا لقرائتكم خبر عن جهود موسعة لمكافحة ارتفاع الأسعار في بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - -بلغ التضخم في المملكة المتحدة 9.1 بالمئة في مايو

قال وزير المالية البريطاني ريشي سوناك اليوم الأربعاء إن الحكومة تبذل كل ما في وسعها لمكافحة ارتفاع الأسعار، فيما أظهرت البيانات أن التضخم في المملكة المتحدة بلغ 9.1 بالمئة في مايو .

وقال سوناك "نستخدم جميع الأدوات المتاحة لخفض التضخم ومكافحة ارتفاع الأسعار".

وتابع "يمكننا بناء اقتصاد أقوى من خلال سياسة نقدية مستقلة، وسياسة مالية مسؤولة لا تزيد من الضغوط التضخمية، ومن خلال تعزيز الإنتاجية والنمو في الأجل الطويل".