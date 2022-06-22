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5 أنشطة اقتصادية تستحوذ على العملين الأجانب فى عام 2021.. انفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - سيطرت 5 أنشطة اقتصادية على غالبية أنشطة العاملين الأجانب في مصر عام 2021، وفقا لبيانات النشرة السنوية للعاملين الأجانب بالقطاع الحكومي والقطاع العام/ الأعمال العام، حيث ارتفع إجمالي عدد العاملين الأجانب في القطاع الحكومي إلى 1687 أجنبي بنهاية عام 2021، مقابل 1172 أجنبي عام 2020، بزيادة بلغت نسبتها 43.9%.

 

وينشر ”الخليج 365” توزيع الأنشطة الاقتصادية بالإنفو جراف وفقا لما يلي:

 

761 أجنبى يعمل بنشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار بنسبة 45.1% من الإجمالي.

211 أجنبي بنشاط النقل والتخزين بنسبة 12.5% من الإجمالي

196 أجنبي بنشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 11.6% من الإجمالي

158 أجنبي بنشاط الفنون والإبداع والتسلية بنسبة 9.4%

171 أجنبي بنشاط التعليم بنسبة 7.2%


توزيع العاملين الاجانب طبقا للأنشطة الاقتصادية

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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