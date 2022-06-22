شكرا لقرائتكم خبر عن البترول تستحوذ على غالبية الأجانب العاملين بالحكومة عام 2021.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالي عدد العاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام/ الأعمال العام بلغ 1687 أجنبي، بنهاية عام 2021، مقابل 1172 أجنبي عام 2020، بنسبة زيادة بلغت 43.9%.

وتشير بيانات جهاز الإحصاء إلى أن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية استحوذت على نحو 513 أجنبي من إجمالي العاملين الأجانب في مصر عام 2021، بنسبة بلغت 30.4%، يليها الشركة القابضة لكهرباء مصر ويعمل بها 248 أجنبي بنسبة 14.7% من إجمالي الأجانب.



عدد العاملين الأجانب طبقا لجهة العمل

وأوضحت البيانات، أن وزارة النقل يعمل بها 180 أجنبي بنسبة 10.7% من الإجمالي، ثم الهيئة المصرية العامة للبترول بـ166 أجنبي بنسبة 9.8%، إلى جانب الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بعدد 100 أجنبي بنسبة 5.9%، وأخيرا الهيئة الوطنية للإعلام بـ81 أجنبي بنسبة 4.8%.