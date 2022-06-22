كيف ساهم الاتحاد المصرى فى تحقيق الشمول التأمينى؟ تعرف على التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - بادر الاتحاد المصرى للتأمين فى عام 2019 بإعداد استراتيجيته للمرحلة القادمة والتى تهدف إلى تحقيق الشمول التأمينى من خلال وصول الخدمات التأمينية إلى المواطنين الذين لا تصل إليهم تلك الخدمات وتطبيق مبادئ الحوكمة والإستدامة؛ قام الاتحاد بوضع عدداً من الأدوات والمبادرات التى تساهم فى أن يكون التأمين جزءً هاماً من استراتيجيته بما يساهم فى تحقيق الشمول التأميني الذي بدورهِ يحمي ويعزّز التنمية الاقتصادية المستدامة بجمهورية مصر العربية، وقد إتخذ الاتحاد برئاسة علاء الزهيرى ،عدة خطوات فى هذا الصدد:

1. التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية (لجنة وضع خارطة طريق للتأمين المستدام) لوضع استراتيجية الـتأمين المستدام بسوق التأمين المصرى والقيام بالتوعية اللازمة لشركات التأمين عن طريق إتاحة المعلومات الخاصة بالتطبيق والرقابة.

2. التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية في دراسة التشريعات والقرارات التي من شأنها تفعيل مبادئ التأمين المستدام في جمهورية مصر العربية مع دراسة اهم التحديات التي يمكن أن يواجهها التطبيق الفعلى وإجراء الحوار المجتمعي الدائم مع الشركات.

3. قام الاتحاد بإستحداث اللجنة العامة للتأمين المستدام والتى بدأت فى إعداد الدليل المصرى للإستدامة فى شركات التأمين.

كما وضع الاتحاد عدداً من المحاورالإضافية لإستراتيجيته فى المرحلة القادمة والتى من ضمنها ما يلى:

1. وضع استراتيجية الاستدامة بالاتحاد المصري للتأمين على المستوي المؤسسي وذلك من خلال الحفاظ على البعد البيئي بالاتحاد.

2. تنمية رأس المال البشرى.

3. إعداد تقرير سنوي للاستدامة بالاتحاد المصري للتأمين.

وقد قام الاتحاد بالعديد من الخطوات الفعالة فى مجال الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG وذلك على النحو التالى:

دور الاتحاد فى مجال البيئة

1. قام الاتحاد بمناقشة موضوع تغير المناخ ومخاطر الكوارث الطبيعية فى عدد من الندوات والمؤتمرات التى قام الاتحاد بتنظيمها وقام بالتحاور خلالها صفوة من الخبراء فى قطاع التأمين على المستوى المحلى والإقليمى والعالمى.. حيث تم إلقاء الضوء على عدد من النقاط الهامة حول هذا الموضوع والتى منها على سبيل المثال ما يلى:

▪ تأثير تغير المناخ على حالة الأمن الغذائي.

▪ تغير المناخ وأثره على الموارد الطبيعية المحدودة والفجوة الغذائية.

▪ الأثر المتوقع لتغير المناخ

▪ المخاطر الاقتصادية لزيادة درجة الحرارة.

▪ تأثير تغير المناخ على القطاعات الزراعية.

▪ تغير المناخ الذي يؤثر على الأمن الغذائي والقطاع الزراعي.

▪ تأمين مخاطر المناخ.

ومن خلال المناقشات التى تتم أثناء الجلسات يتم وضع الآلية المناسبة للتعامل مع هذه المخاطر.

2. قام الاتحاد بالعمل عن كثب مع عدد من الكيانات المعنية بالعمل البيئى والتغيرات المناخية مثل مشروع الإبلاغ الوطنى وذلك للوصول إلى الآلية المناسبة لتضافر الجهود بين هذه الكيانات والاتحاد من أجل المحافظة على الموارد والتعامل مع التغيرات البيئية وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة فى مجال البيئة.

3. قام الاتحاد بإبرام بروتوكول تعاون مع المركز الإقليمى للتمويل المستدام بمعهد الخدمات المالية بهدف دعم وتطوير ورفع كفاءة ووعى سوق التأمين المصرى والإرتقاء بمستوى الثقافة التأمينية وخاصة فى مجال التنمية المستدامة والتمويل والتأمين المستدامين.

4. قام الاتحاد بتخصيص إحدى جلسات مؤتمر شرم الشيخ الرابع للتأمين وإعادة التأمين لتتناولموضوع التأمين المستدام والطريق إلى COP27 .. كيف يمكن للقطاع أن يدعم القدرة على مواجهة تغير المناخ. وذلك حتى يتم مناقشة أحدث التطورات الخاصة بهذا الموضوع وإطلاع سوق التأمين عليها.

دور الاتحاد فى المجال الإجتماعى عند قيام الاتحاد بوضع إستراتيجيته للعمل فى المرحلة المقبلة، كان من ضمن الأهداف التى وضعها الاتحاد تحقيق الشمول التأمينى ووصول التأمين لكافة فئات المجتمع.. وذلك إيماناً من الاتحاد بأهمية الدور الذى يلعبه التأمين فى تقديم الحماية وتحقيق نوع من الإستقرار للأفراد. وفى ولهذا قام الاتحاد بما يلى:

1. تفعيل الدور الذى تقوم به لجنة التأمين متناهى الصغر وذلك من خلال إتساع نطاق عمل اللجنة بحيث تشمل تأمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما قامت اللجنة كذلك بدراسة آلية تقديم الحماية التأمينية للعمالة الموسمية أو العمالة غير الرسمية وذلك حتى تصل الحماية التأمينة لعدد أكبر من فئات المجتمع.

2. قام الاتحاد بإستحداث لجنة التامين الزراعى وذلك لتقديم الحماية التامينية لمن يعملون فى القطاع الزراعى.

3. قام الاتحاد بالعديد من الخطوات الفعالة فى مجال تمكين المرأة بإعتبارة أحد الأهداف التى وضعتها الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وكذلك أحد خصائص المحور الإجتماعى من معايير ال ESG. فقد قام الاتحاد فى العديد من المؤتمرات بإفراد جلسة كاملة لمناقشة آلية دعم وتمكين المرأة من خلال إلقاء الضوء على الدور الذى يمكن أن يلعبه التأمين فى دعم المرأة لتحقيق الشمول المالى وكذلك فى تلبية إحتياجات المرأة عن طريق توفير الحماية المالية وتخفيف وطأة المخاطر التى قد تتعرض لها.

دور الاتحاد فى مجال الحوكمة

1. قام الاتحاد بتنظيم عدد من الندوات والمؤتمرات التى تم خلالها مناقشة مبادئ الحوكمة وآليات تطبيقها وقد كان آخر هذه المؤتمرات مؤتمر الشمول المالى الذى نظمه الاتحاد فى 2020 .. حيث تم خلال الجلسات الإشارة إلى أن صناعة التأمين تسعى عبر مبادئ التأمين المستدام إلى مواجهة تحديات عديدة بغرض ارثاء مبادئ التنمية المستدامة حيث تتمتع شركات التأمين بوضع فريد يمكنها من مواجهة التحديات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) مثل تغير المناخ ومكافحة الفقر والقضاء عليه. كما تم كذلك إلقاء الضوء على الخطوات التى بدأت صناعة التأمين في اتخاذها في تحديد ومعالجة هذه التحديات.

2. يقوم الاتحاد بوضع ميثاق للعمل المهنى بين شركات التأمين والذى من شأنه تنظيم بيئة العمل بما يتماشى مع مبادئ الحوكمة.

وجدير بالذكر أن الاتحاد ينظم المارثون الثالث له تحت شعار المارثون الاخضر الطريق إلي COP27 يوم السبت 2 يوليو و بعنوان " نجري معا من اجل بيئة نظيفة وصحة مستدامة " للتوعية بمبادئ الاستدامة وهذا تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة الشباب والرياضة .