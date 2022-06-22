شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم مبادرات الدولة فى التعليم قبل الجامعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الدولة المصرية من الموازنة العامة ما يزيد عن 1 تريليون جنيه للإنفاق الحكومي على قطاع التعليم خلال الثمان سنوات السابقة (14/2015-21/2022)، وذلك بمعدل نمو بلغ 158% مقارنةً بالسنوات الثمان التي سبقتها (06/2007- 13/2014). حيث ارتفع الإنفاق الحكومي السنوي المُوجه للقطاع من 84 مليار جنيه عام 13/2014 إلى 173 مليار جنيه عام 21/2022 بمعدل نمو بلغ 105%، وفقا لما اعنته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية .

• و تجاوز الاستثمار العام المُوجه لقطاع التعليم خلال ذات الفترة 194 مليار جنيه وبمعدل نمو بلغ 442%، حيث ارتفع الاستثمار العام السنوي المُوجه للقطاع من 6.5 مليار جنيه عام 13/2014 إلى 56.4 مليار جنيه عام 21/2022 وبمعدل نمو تجاوز 760%.

أهم البرامج والمبادرات التي تم تنفيذها في مجال التعليم قبل الجامعي:

نتج عن كل هذه المبالغ الضخمة، إنجاز العديد من المبادرات والبرامج والمشروعات الاستراتيجية بقطاع الصحة، يذكر منها ما يلي:

• خفض كثافات الفصول وإتاحة خدمات التعليم بالمناطق المحرومة:

- وجهت الدولة 52.4 مليار جنيه لهيئة الأبنية التعليمية في 8 سنوات، نتج عنها تنفيذ وتسليم عدد (7094) مشروع إنشاء مبنى مدرسي بإجمالي (108917) فصل وذلك منذ عام 14/2015 حتى تاريخه. كان نصيب محافظات الصعيد 34% ومحافظات الدلتا 42% ومحافظات مدن القناة وسيناء والحدودية 6% ومحافظات القاهرة الكبرى 18%.

- تعزيز البنية الأساسية المعلوماتية للمدارس: بهدف وصول خدمات المعلومات لجميع المناطق الريفية والنائية والتوسع في استخدام الحواسيب في المؤسسات التعليمية على جميع المستويات، فخلال الفترة (يوليو 2014- مايو 2020)، تم تجهيز 9 آلاف معمل مدرسي و27 ألف فصل مُطور، فضلاً عن توصيل مدارس المرحلة الثانوية بشبكات داخلية بها خادم معلومات وشبكات انترنت ذات سرعة مرتفعة، وتوفير نحو 11 ألف شاشة تفاعلية لتمكين الطلاب من التعلم داخل الفصل، فضلاً عن إتاحة الدخول إلى تلك الشبكات من خارج المدرسة ودون تكلفة من خلال مراكز الشباب وقصور الثقافة، كما تم توفير 2 مليون جهاز لوحي "تابلت" لطلاب الصف الأول الثانوي في جميع محافظات الجمهورية.

- مدارس التعليم المصري الياباني: تم إنشاء عدد (96) مدرسة مصرية يابانية تستوعب 8937 طالب وجارى إنشاء عدد (4) مدارس، وبذلك يكون قد تم تغطية96% من محافظات الجمهورية.

- مدارس المتفوقين: تم إنشاء عدد (19) مدرسة للمتفوقينتستوعب 5216 طالب في 11 محافظة، وبذلك يكون قد تم تغطية 67% من محافظات الجمهورية.

- المدارس الرسمية الدولية: تم إنشاء عدد (40) مدرسة تستوعب 6940 طالب في 10 محافظات، وبذلك يكون قد تم تغطية 37% من محافظات الجمهورية.

- تطبيق منظومة التعليم الجديدة بمرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائي: ومراجعة كافة المناهج وفقاً للمعايير العالمية، وربطها ببنك المعرفة.

- تنفيذ منظومة التعليم الجديدة بالنسبة للتعليم الثانوي: وذلك بشكلٍ كامل، وتركيب 37 ألف شاشة تفاعلية بمدارس التعليم الثانوي.

- مدارس النيل: إنشاء 40 مدرسة تستوعب 7899 طالب، في 11 محافظة، وبذلك يكون قد تم تغطية 41% من محافظات الجمهورية.

- تشجيع المدارس على الحصول على شهادة الاعتماد والجودة: بلغت نسبة المدارس الحاصلة على شهادة الاعتماد والجودة 12% من جملة عدد المدارس وذلك عام 21/2022 مقارنةً بنسبة بلغت 3% عام 13/2014.

• تطوير المدارس القائمة:

- تم خلال هذه الفترة تنفيذ عدد حوالي 20 ألف مشروعاًلتطوير وصيانات مختلفة بالمدارس القائمة لرفع كفاءتها والحفاظ على استقرار الحالة الإنشائية لها.

• تشجيع الاستثمار الخاص في قطاع التعليم قبل الجامعي:

- ارتفع عدد المدارس الخاصة من 6602 مدرسة (تشمل 55.7 ألف فصل) عام 13/2014 إلى 9740 مدرسة (تشمل 82 ألف فصل)، وذلك بنسبة نمو 47% في عدد الفصول.

• بنك المعرفة:

- تم إنشاء بنك المعرفة المصري، والذي يُعد أكبر مكتبة إليكترونية في العالم، وهو منصة لنقل المعارف وإتاحتها للطلاب مجاناً.

- نجح بنك المعرفة في تكوين شراكات مع 32 من دور النشر العالمية وبيوت الخبرة المتخصصة، ويبلغ عدد مستخدميه 3.5 مليون مستخدم مُقارنةً بأقل من 100 ألف مستخدم للمكتبات الرقمية المختلفة المتوفرة قبل إنشاء البنك.

• التوسع في إتاحة مدارس التعليم المجتمعي:

- ارتفع عدد مدارس التعليم المجتمعي من 4780 مدرسة عام 13/2014 إلى 4912 مدرسة عام 21/2022 حيث تم إضافة 132 مدرسة جديدة، وهو ما يؤكد حرص الدولة على إتاحة خدمات التعليم في كافة المناطق المحرومة وخاصةً للفتيات